Este es el taxista que fue cruelmente asesinado dentro de su propio carro en Puntarenas

Las autoridades dieron a conocer la identidad del taxista que fue víctima de un cruel homicidio ocurrido la noche de este viernes en Puntarenas.

Se trata de un señor identificado como Ronald Ramos Alemán, de 73 años, quien fue asesinado dentro de su propio taxi, con placa 795.

Ronald Ramos, de 73 años, fue asesinado dentro de su propio taxi. Foto Facebook. (cortesía/Ronald Ramos, de 73 años, fue asesinado dentro de su propio taxi. Foto Facebook.)

El crimen ocurrió pasadas las 9 p.m. de este viernes en el sector de Juanito Mora, en Barranca, Puntarenas, en las cercanías de la escuela de esa localidad.

En este sitio fue ubicado el mencionado taxi y dentro de este se encontraba el cuerpo de Ramos en el asiento del conductor.

La versión que maneja la Policía Judicial señala que el taxista habría sido abordado por una o más personas cuando se encontraba trabajando.

El taxista fue encontrado sin vida dentro de su propio vehículo. Foto Puntarenas Pacífico TV. (Cortesía/El taxista fue encontrado sin vida dentro de su propio vehículo. Foto Puntarenas Pacífico TV.)

“En apariencia, el ofendido realizaba un servicio de taxi en esta localidad y por razones que se investigan habría sido abordado por una o más personas, las cuales le habrían disparado en varias ocasiones por razones que todavía se están investigando”, detalló el OIJ.

Extraoficialmente, se hablaba de que la muerte de Ramos podría estar vinculada con un asalto, pero esta versión está siendo investigada por la Policía Judicial.

En redes sociales, muchas personas lamentaron la trágica muerte del taxista, a quien describieron como una persona respetuosa y honrada.