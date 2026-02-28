Sucesos

Hombre es ejecutado de varios disparos en la cabeza en Playas del Coco

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron en las primera horas de la madrugada de este sábado

Por Adrián Galeano Calvo

Vecinos de una de las zonas más hermosas de nuestro país tuvieron un amanecer de terror este sábado, a raíz de un sangriento crimen que sacudió a esa comunidad.

Se trató del homicidio de un hombre ocurrido a eso de las 4:30 a.m. en el sector de Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, reportó la oficina de prensa de Cruz Roja.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego en esa zona, por lo que despachó personal paramédico al sitio, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el sujeto.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la víctima. Foto Archivo.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, el hombre perdió la vida a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego a nivel de su cabeza.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su violenta muerte.

