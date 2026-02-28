Hombre es ejecutado de varios disparos en la cabeza en Playas del Coco

Vecinos de una de las zonas más hermosas de nuestro país tuvieron un amanecer de terror este sábado, a raíz de un sangriento crimen que sacudió a esa comunidad.

LEA MÁS: Esta fue la forma en que Jeremy Buzano habría sobrevivido luego del atroz femicidio de Nadia Peraza

Se trató del homicidio de un hombre ocurrido a eso de las 4:30 a.m. en el sector de Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, reportó la oficina de prensa de Cruz Roja.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego en esa zona, por lo que despachó personal paramédico al sitio, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el sujeto.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la víctima. Foto Archivo.

LEA MÁS: Hermano de joven que murió atacado por su propio perro revela la verdad detrás de la mortal tragedia

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, el hombre perdió la vida a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego a nivel de su cabeza.

LEA MÁS: Hombre desaparece tras tener una discusión en su casa

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en su violenta muerte.