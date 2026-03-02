Violento choque entre carro y chapulín cobra la vida de un hombre en San Carlos

Un violento choque entre un carro y un chapulín ocurrido la noche del domingo tuvo el peor de los desenlaces.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que a consecuencia de esa colisión un hombre perdió la vida.

El mortal accidente ocurrió en Cutris de San Carlos. Foto Archivo.

El mortal hecho ocurrió a eso de las 8:55 p.m. del domingo, en el sector de Cutris de San Carlos, en Alajuela.

“Se informa de la colisión de un vehículo y un chapulín, en el sitio se atendió a un hombre adulto, el cual ya no presentaba signos vitales”, informó la Benemérita.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, tampoco se ha aclarado si este viajaba en el vehículo o el chapulín.