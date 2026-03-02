Sucesos

Violento choque entre carro y chapulín cobra la vida de un hombre en San Carlos

El mortal accidente ocurrió la noche del domingo, informó la Cruz Roja

Por Adrián Galeano Calvo

Un violento choque entre un carro y un chapulín ocurrido la noche del domingo tuvo el peor de los desenlaces.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que a consecuencia de esa colisión un hombre perdió la vida.

El mortal accidente ocurrió en Cutris de San Carlos. Foto Archivo.

El mortal hecho ocurrió a eso de las 8:55 p.m. del domingo, en el sector de Cutris de San Carlos, en Alajuela.

“Se informa de la colisión de un vehículo y un chapulín, en el sitio se atendió a un hombre adulto, el cual ya no presentaba signos vitales”, informó la Benemérita.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, tampoco se ha aclarado si este viajaba en el vehículo o el chapulín.

