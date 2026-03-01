Choque múltiple en Cañas: así ocurrió la tragedia que cobró la vida de un hombre, según el OIJ

Un problema mecánico habría sido la causa por la que un hombre de apellido Irigoyen se quedó varado con su vehículo en la carretera en Palmira de Cañas, Guanacaste, la mañana de este domingo, y esto desató un choque múltiple de tres carros y una moto.

Irigoyen, de 61 años, falleció como consecuencia del fuerte impacto que sufrió.

“El conductor decidió bajarse del carro para atender la situación. Debido a la hora y a la presencia de neblina, al parecer, la visibilidad en la vía era reducida, por lo que un segundo vehículo que transitaba por el lugar no logró detectar a tiempo lo ocurrido y colisionó contra el primer vehículo, prensando al conductor”.

“Minutos después, un motociclista que circulaba por la zona se detuvo para brindar ayuda en la emergencia y, posteriormente, otros dos vehículos llegaron al sitio y colisionaron casi de manera simultánea, aparentemente por las mismas condiciones de baja visibilidad”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

La Cruz Roja atendió a once personas.

“En el sitio fueron atendidos 11 personas, entre ellas un hombre de 61 años fue declarado sin signos vitales en la escena. Cuatro pacientes fueron llevados en condición urgente al CAIS de Cañas, mientras que otras seis personas rehusaron el traslado”, informó la benemérita.

Kevin Villegas, cruzrojista, agregó, que la alerta la recibieron por medio del 911, enviaron seis ambulancias.

Una escena devastadora

Un carro volcado y cerca de este quedó sin vida Irigoyen, también otro vehículo quedó con daños en la carrocería y cerca de estos la moto y los otros dos carros involucrados.

Un carro volcado y una persona fallecida cerca de este, otro con daños en la carrocería es parte de lo que se puede ver del trágico accidente en carretera que ocurrió la madrugada de este domingo en Cañas, Guanacaste. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a las 5:15 a. m. por una emergencia ocurrida en el sector de Palmira de Cañas, en sentido hacia Upala, cerca de la finca Las Praderas.

Una fatalidad en carretera cobró la vida de una persona la madrugada de este domingo en Cañas, Guanacaste, tras un aparatoso choque múltiple que involucró cuatro vehículos y una motocicleta. Foto: Noticias Purisca Informa (Noticias Purisca Informa/Noticias Purisca Informa)

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que en el lugar colisionaron cuatro vehículos livianos y una moto.

