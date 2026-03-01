Fatal choque múltiple dejó un fallecido y dos heridos en Cartago

Un fatal choque entre tres motocicletas dejó a una persona sin vida y dos más heridas la tarde de este sábado en el sector de Dulce Nombre de Cartago, específicamente en Caballo Blanco.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911, a las 4:40 p.m., lo que movilizó de inmediato a tres unidades básicas de la Cruz Roja al sitio.

El choque ocurrió en Dulce Nombre de Cartago, en el sector de Caballo Blanco. Foto: Con fines ilustrativos

Una víctima en el lugar

Según detalló Luis Ramírez, despachador de la Cruz Roja, el accidente se dio poco antes de las 5 de la tarde.

“A las 4:40 de la tarde ingresa, por medio del 911, la alerta de una colisión de tres motocicletas en el sector de Dulce Nombre de Cartago, nuevamente en Caballo Blanco. Al lugar se movilizan tres unidades de soporte básico, una vez en la escena se valoran a tres personas, uno de ellos sin signos vitales, un segundo paciente se traslada en una condición estable hacia el Max Peralta y un tercer paciente que no ameritó el traslado al centro médico”.

La escena quedó bajo las ordenes de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y el proceso respectivo.

