Choque múltiple en Cañas: Cruz Roja señala quién sería la víctima de accidente entre cuatro carros y una moto

Tras el trágico choque entre cuatro carros y una moto en Palmira de Cañas, Guanacaste, la Cruz Roja señaló que la víctima mortal sería una persona de 76 años; sin embargo, las autoridades judiciales aún trabajan en la confirmación oficial de su identidad.

“En el sitio fueron atendidos 11 personas, entre ellas un hombre de 76 años fue declarado sin signos vitales en la escena. Cuatro pacientes fueron llevados en condición urgente al CAIS de Cañas, mientras que otras seis personas rehusaron el traslado”, informó la benemérita.

Kevin Villegas, cruzrojista, agregó, que la alerta la recibieron por medio del 911, enviaron seis ambulancias.

De momento se desconoce si la víctima viajaba en la moto o en alguno de los carros.

Una escena devastadora

Un carro volcado y una persona fallecida cerca de este, otro con daños en la carrocería es parte de lo que se puede ver del trágico accidente en carretera que ocurrió la madrugada de este domingo en Cañas, Guanacaste.

Los Bomberos señalaron que se trató de un choque múltiple que involucró cuatro vehículos y una motocicleta.

En la oficina de prensa del OIJ confirmaron que los agentes judiciales se mantienen en la escena, por lo que el paso está cerrado. Lugareños confirman que no se puede pasar debido a las acciones que los investigadores realizan al levantar el cuerpo de la víctima, cuya identidad de momento no ha trascendido.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a las 5:15 a. m. por una emergencia ocurrida en el sector de Palmira de Cañas, en sentido hacia Upala, cerca de la finca Las Praderas.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que en el lugar colisionaron cuatro vehículos livianos y una moto.

En total, los socorristas atendieron a 10 personas que presentaban golpes de diversa consideración.

Sin embargo, uno de los involucrados fue declarado fallecido en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades investigan las causas que provocaron la tragedia.