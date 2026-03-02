Sucesos

Cuerpos de emergencia atendieron violento choque entre tráilers y buseta en ruta 27

La Cruz Roja movilizó cinco unidades a la escena

Por Adrián Galeano Calvo

Los cuerpos de emergencia atendieron un aparatoso choque entre varios vehículos en la carretera que comunica a San José con Caldera (ruta 27).

De acuerdo con el reporte preliminar se trata del choque de unos tráilers contra una buseta, hecho que ocurrió a eso de las 5:30 a.m. en el sector de Escobal, en Atenas.

Tras recibir la alerta sobre la colisión, la Benemérita despachó cinco unidades, de las cuales una es de soporte avanzado de vida, una de rescate y tres unidades básicas.

A su llegada, los equipos de rescate, afortunadamente, descartaron que se tratara de un accidente de gravedad.

“Se valoran 5 pacientes, los cuales no desean el traslado, la situación se da por controlada y los recursos se retiran”, explicaron.

En la imagen una ambulancia
El choque ocurrió en el sector de Escobal de Atenas. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
choque ruta 27Cruz Roja
Adrián Galeano Calvo

