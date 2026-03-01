Cámara captó el triple choque de motos en el que murió motociclista que iba a ver el atardecer

Una cámara de seguridad registró el triple choque de motos en el que perdió la vida Víctor Daniel Carvajal Miranda, de 34 años, en Cartago.

En las imágenes se observa a Carvajal desplazándose por la carretera cuando, otro motociclista, quien sería repartidor de plataformas invade su carril y lo impacta, provocando que pierda el control y se desestabilice.

Tras la colisión inicial, el joven cae sobre la vía y, segundos después, es golpeado por un tercer motociclista que circulaba en sentido contrario.

El video evidencia la rapidez con la que ocurrió la secuencia del accidente, que terminó cobrando la vida del hombre de 34 años. Por respeto a la familia doliente y por lo aparatoso del accidente, no publicaremos la grabación, pero sí es muy doloroso lo que se ve.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mantiene la misma versión de lo sucedido y que quedó grabado. “Carvajal viajaba en su motocicleta en sentido de Cartago hacia Paraíso, cuando un conductor que realizaba un alto intentó incorporarse a la vía principal”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

Víctor Daniel Carvajal Miranda, de 34 años, amaba los atardeceres, incluso en esta foto se ve disfrutando uno de estos, a través de sus gafas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Un motociclista que sería un repartidor de plataformas se le habría metido a Víctor Daniel Carvajal Miranda, quien murió en Cartago. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Víctima en apariencia iba ir a ver un atardecer

La pasión por los atardeceres y los paisajes era parte de la vida de Víctor Daniel Carvajal Miranda, de 34 años, quien murió en el triple choque ocurrido en Caballo Blanco, en Paraíso de Cartago.

Carvajal laboraba como técnico electromecánico en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) quienes también lamentaron en sus redes sociales la muerte de su compañero.

Según allegados de Carvajal, él era un amante de la naturaleza. En su fotografía de portada de Facebook lucía un atardecer, y con frecuencia compartía imágenes de puestas de sol durante sus paseos.

La tarde de este sábado 28 de febrero, en apariencia, el joven se dirigía a observar uno de estos atardeceres cuando ocurrió la tragedia.

El cuerpo fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Tras conocerse la noticia, decenas de personas han expresado en redes sociales su tristeza y consternación por la muerte de Víctor Daniel Carvajal Miranda, a quien describen como un joven trabajador y apasionado por los paisajes naturales.