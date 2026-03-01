Choque múltiple en Cañas deja una persona fallecida y 10 heridos

Una fatalidad en carretera cobró la vida de una persona la madrugada de este domingo en Cañas, Guanacaste, tras un aparatoso choque múltiple que involucró cuatro vehículos y una motocicleta.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a las 5:15 a. m. por una emergencia ocurrida en el sector de Palmira de Cañas, en sentido hacia Upala, cerca de la finca Las Praderas.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que en el lugar colisionaron cuatro vehículos livianos y una moto.

En total, los socorristas atendieron a 10 personas que presentaban golpes de diversa consideración.

Sin embargo, uno de los involucrados fue declarado fallecido en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades investigan las causas que provocaron la tragedia.