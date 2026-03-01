Motociclista pretendía ver un atardecer y murió víctima de un triple choque en Cartago

La pasión por los atardeceres y los paisajes era parte de la vida de Víctor Daniel Carvajal Miranda, de 34 años, el motociclista que perdió la vida en un triple choque ocurrido en Caballo Blanco, en Paraíso de Cartago.

Carvajal laboraba como técnico electromecánico en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y, según allegados, era un amante de la naturaleza. En su fotografía de portada de Facebook lucía un atardecer, y con frecuencia compartía imágenes de puestas de sol durante sus paseos.

Víctor Daniel Carvajal Miranda, de 34 años, amaba los atardeceres, incluso en esta foto se ve disfrutando uno de estos, a través de sus gafas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La tarde de este sábado 28 de febrero, en apariencia, el joven se dirigía a observar uno de estos atardeceres cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Carvajal viajaba en su motocicleta en sentido de Cartago hacia Paraíso, cuando un conductor que realizaba un alto intentó incorporarse a la vía principal.

En ese momento colisionó de costado con la moto del joven. Debido al impacto, Carvajal cayó al pavimento y fue golpeado por una tercera motocicleta que circulaba en sentido contrario.

El cuerpo fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Tras conocerse la noticia, decenas de personas han expresado en redes sociales su tristeza y consternación por la muerte de Víctor Daniel Carvajal Miranda, a quien describen como un joven trabajador y apasionado por los paisajes naturales.