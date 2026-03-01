JASEC envía triste mensaje por empleado que murió en terrible accidente de tránsito

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su colaborador Víctor Carvajal Miranda, noticia que ha generado consternación dentro de la institución.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro destacado y querido compañero Víctor Carvajal Miranda. Hoy la familia JASEC expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros, que encuentren fortaleza en este momento tan difícil”, indicó la entidad en un mensaje oficial.

Mensaje de solidaridad

Víctor Daniel Carvajal Miranda, de 34 años, el joven motociclista que perdió la vida en un triple choque ocurrido en Caballo Blanco, en Paraíso de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La institución resaltó el aprecio que existía hacia Carvajal dentro del equipo de trabajo y acompañó a sus seres queridos en este momento de duelo.

La muerte del colaborador ocurrió tras un accidente de tránsito en la vía entre Cartago y Paraíso, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con las autoridades, el funcionario viajaba en motocicleta cuando se produjo una colisión que terminó en un impacto múltiple.

La noticia ha generado muestras de solidaridad entre compañeros y allegados, quienes lo recuerdan como un trabajador comprometido y apreciado.

