Noche de terror en Los Chiles: muchacha es asesinada tras conversar con su atacante y otra es herida a puñaladas

Dos hechos de extrema violencia sacudieron a los vecinos de Los Chiles, Alajuela, en la zona norte del país, entre la noche del sábado 28 de febrero y la madrugada de este domingo 1 de marzo.

El primer caso fue reportado a las 11:39 p. m. en Medio Queso de Los Chiles. En el sitio fue asesinada una mujer de apellido Sequeira, de 21 años, de nacionalidad nicaragüense, quien se encontraba en un bar.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la joven estaba acompañada por otra persona que se retiró momentáneamente del lugar.

“Al quedar sola, se le acercó un sujeto, quien interactuó con ella por unos instantes y supuestamente le realizó varios disparos con arma de fuego a corta distancia, impactándola en la espalda”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

En Medio Queso de Los Chiles, Alajuela mataron a balazos a una mujer de apellido Sequeira, de 21 años, la víctima conversó con su atacante minutos antes. Foto: RCP Noticias (RCP Noticias/RCP Noticias)

El agresor huyó caminando del sitio. Cuando la Cruz Roja llegó, la joven ya no presentaba signos vitales. En la escena quedaron varios casquillos de arma de fuego.

Otra mujer gravemente herida

Minutos después, a las 12:37 a. m. de este domingo, las autoridades recibieron una segunda alerta también en Los Chiles.

En este caso, atendieron a una mujer que presentaba heridas de arma blanca (puñal) en la cabeza y el cuello. Fue trasladada en condición crítica al hospital de Los Chiles.

Las autoridades judiciales investigan si ambos hechos violentos podrían estar relacionados.

Según estadísticas del OIJ, en lo que va de este 2026 un total de 13 mujeres han fallecido de manera violenta en el país, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades.