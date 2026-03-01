Agricultor desaparecido fue hallado sin vida en quebrada y lo que le hicieron estremece

El cuerpo hallado en una quebrada en calle Mora, en Río Nuevo de Pérez Zeledón, corresponde a Didier Quirós Porras, de 55 años, quien había sido denunciado como desaparecido días antes. Las autoridades confirmaron que lo que le hicieron al agricultor fue bastante violento.

La confirmación fue brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que este sábado 28 de febrero, a eso de las 9 a. m., ingresara la alerta sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una quebrada de la zona.

El agricultor desapareció desde el 26 de febrero de este año. (Facebook/Redes sociales)

Desaparecido desde el jueves

Quirós fue visto por última vez con vida el jueves 26 de febrero, cuando salió de su vivienda en Pérez Zeledón. Sus familiares, al no tener noticias de él, interpusieron la denuncia por desaparición.

Según detalló la oficina de prensa del OIJ, la víctima presentaba varias heridas de arma blanca (puñal) en el tórax.

“El pasado 26 de febrero Quirós habría salido de su vivienda y presuntamente fue interceptado y llevado a una finca cercana, propiedad de un familiar, donde, al parecer, le ocasionaron la muerte”, indicaron las autoridades judiciales.

De momento, se desconocen los motivos del ataque; sin embargo, la principal línea de investigación apunta a que la víctima se vio envuelta en una discusión durante la madrugada de ese jueves con varios sujetos, en apariencia desconocidos.

El OIJ también confirmó que en la vivienda de Quirós hacían falta varios objetos, así como la motocicleta que le pertenecía.

Por este caso, las autoridades mantienen detenido a un hombre de apellido Montoya, de 40 años, como uno de los sospechosos del homicidio.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el OIJ continúa con las diligencias para esclarecer este crimen que ha conmocionado a la comunidad de Pérez Zeledón.