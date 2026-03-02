Camión que se habría quedado sin frenos causa un caos al chocar contra 3 carros en San Carlos

Un camión que, en apariencia, habría sufrido una falla mecánica en sus frenos, generó un verdadero caos al chocar contra tres carros en un transitado cruce en San Carlos, Alajuela.

El aparatoso accidente ocurrió la mañana de este lunes en la entrada a Ciudad Quesada, específicamente en el cruce de Musicolor.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el incidente se dio cuando un camión articulado, que transportaba concentrado para animales, habría sufrido una aparente falla mecánica, lo que provocó que se terminara llevando tres carros por delante.

El camión se llevó por delante tres carros. Foto Waze CR. (cortes/Choque camión Ciudad Quesada. Foto Waze CR.)

La Cruz Roja informó que tuvieron que despachar varias unidades al sitio, donde los paramédicos abordaron a cuatro personas afectadas, solo una de ellas fue valorada, pero no requirió ser trasladada a un centro médico.

El accidente generó todo un caos, pues el contenedor del camión se despedazó por completo y el concentrado quedó esparcido por toda la carretera.

Los tres carros colisionados sufrieron graves daños, además una vivienda y postes eléctricos también resultaron dañados.