Sucesos

Balean a joven de 17 años cuando sacaba motocicleta de su casa en Siquirres

El ataque habría sido cometido por dos sujetos que viajaban en una motocicleta

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho de tan solo 17 años se encuentra luchando por su vida en un centro médico, tras haber sido víctima de un horroroso ataque cuando estaba sacando una motocicleta de su casa.

LEA MÁS: Mamá de Cupido, querido vendedor de flores asesinado, lo sigue esperando con un café o un almuerzo

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven fue atacado a balazos por al menos dos gatilleros.

La Policía Judicial informó que los hechos ocurrieron a eso de las 5:30 a.m. de este lunes en la localidad de Siquirres de Limón.

“En apariencia, el ofendido se encontraba en las afueras de su vivienda sacando una motocicleta, cuando aparentemente fue interceptado por dos hombres, que por razones que se desconocen, le dispararon”, detalló el OIJ.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El muchacho fue atacado cuando sacaba una motocicleta de su casa. Foto: Archivo (IStock)

LEA MÁS: Video muestra cómo sicarios chocaron a motociclista para luego ejecutarlo a balazos sobre la calle

Según el informe preliminar de la Policía Judicial, el muchacho recibió tres balazos en el pecho y fue llevado en un vehículo particular a la clínica de Siquirres. De momento no se ha dado a conocer cuál es su estado de salud.

LEA MÁS: Violento choque entre carro y chapulín cobra la vida de un hombre en San Carlos

Las autoridades aún no han determinado el móvil detrás del violento ataque, pero por cómo se dieron los hechos, no descartan que pudiese estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
joven baleado SiquirresOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.