Agente del OIJ revela qué pasó con la refrigeradora en la que aparecieron los restos de Nadia Peraza

La refrigeradora en la que aparecieron parte de los restos de Nadia Peraza Espinoza fue catalogada como el indicio #1 por parte de los investigadores del OIJ de Heredia.

Así lo señaló Carlos Robinson, agente judicial; él fue uno de los testigos en el juicio que está en desarrollo por el femicidio de Nadia Peraza.

Agente del OIJ señaló que esta es una de las escenas más impactantes que ha tenido que investigar. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“En mis 22 años he tramitado diferentes tipos de escenarios, graves, gravísimos, fuertes, pero algo como esto era muy impactante, ver a una persona almacenada en una refrigeradora y encontrar su cabeza en un bolso para transportar comida es algo muy impactante.

“Estas escenas siempre fueron muy custodiadas; la refrigeradora se trasladó de sitio y se destruyó, para evitar una morbosidad”, manifestó Robinson.

Nadia Peraza fue vista por última vez en febrero del 2024 y sus restos fueron hallados en mayo de ese año. Foto: OIJ. (Meghan Fonseca Guzmán)

Su declaración forma parte del juicio en el que Jeremy Buzano figura como único acusado del femicidio de Nadia Peraza Espinoza, un proceso que continúa revelando detalles crudos sobre cómo fueron manipulados los restos de la víctima.