Sucesos

Agente del OIJ revela qué pasó con la refrigeradora en la que aparecieron los restos de Nadia Peraza

Agente del OIJ señaló que esta es una de las escenas más impactantes que ha tenido que investigar

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

La refrigeradora en la que aparecieron parte de los restos de Nadia Peraza Espinoza fue catalogada como el indicio #1 por parte de los investigadores del OIJ de Heredia.

Así lo señaló Carlos Robinson, agente judicial; él fue uno de los testigos en el juicio que está en desarrollo por el femicidio de Nadia Peraza.

LEA MÁS: Hallar parte del cuerpo de Nadia Peraza en una lonchera atormenta a un agente del OIJ

Mujer muerta dentro de una refrigeradora, Caso Nadia Peraza
Agente del OIJ señaló que esta es una de las escenas más impactantes que ha tenido que investigar. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“En mis 22 años he tramitado diferentes tipos de escenarios, graves, gravísimos, fuertes, pero algo como esto era muy impactante, ver a una persona almacenada en una refrigeradora y encontrar su cabeza en un bolso para transportar comida es algo muy impactante.

“Estas escenas siempre fueron muy custodiadas; la refrigeradora se trasladó de sitio y se destruyó, para evitar una morbosidad”, manifestó Robinson.

LEA MÁS: Por esta razón el OIJ manejó como hipótesis el posible canibalismo en el caso de Nadia Peraza

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.
Nadia Peraza fue vista por última vez en febrero del 2024 y sus restos fueron hallados en mayo de ese año. Foto: OIJ. (Meghan Fonseca Guzmán)

Su declaración forma parte del juicio en el que Jeremy Buzano figura como único acusado del femicidio de Nadia Peraza Espinoza, un proceso que continúa revelando detalles crudos sobre cómo fueron manipulados los restos de la víctima.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
refrigeradoraNadia PerazaJeremy Buzano
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.