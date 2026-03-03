El heroico sacrificio que marcó los últimos minutos de joven papá que murió ahogado en playa Jacó

El heroico gesto que marcó los últimos minutos del joven papá que murió ahogado en playa Jacó tuvo como testigo el fuerte oleaje y a varios compañeros de trabajo.

Andrés Araya González, de 27 años, salvó la vida de su compañero Nelson antes de desaparecer en el mar. Según relató Fabiola Sánchez, pareja del joven, fueron los mismos compañeros de trabajo quienes le confirmaron lo ocurrido.

“Nos dicen que lo sacó dos veces, porque las olas lo arrastraban. Al compañero que salvó se llama Nelson”, contó Fabiola.

Andrés Araya González, de 27 años, salvó la vida de su compañero Nelson antes de desaparecer en el mar en Jacó. Con una caravana y globos blancos lo recibieron en Cartago para despedirlo. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Andrés trabajaba con maquinaria pesada en Jacó y debía regresar a Orosí el sábado 28 de febrero. El viernes anterior, después de su jornada, pasó por la playa y fue cuando ocurrió la tragedia. Desapareció a las 6:18 p. m., minutos después de que Fabiola recibiera su último mensaje a las 5:36 de la tarde.

“Él siempre tenía la costumbre de decirme: ‘Ya salí del trabajo, voy a ir a hacer tal cosa’, y ese día no me dijo absolutamente nada. Me extrañó cuando lo llamé y le escribía mensajes y no me contestaba”, expresó la joven.

Andrés y Fabiola tienen una hija de dos añitos con parálisis cerebral y microcefalia. El muchacho era el principal sostén de su familia y trabajaba arduamente para cubrir las necesidades médicas de la pequeña.

El cuerpo de Andrés apareció este lunes, luego de intensos días de búsqueda. El hallazgo se dio poco después de que la mamá del joven lanzara una almohada al mar, en un acto de fe frente a la playa que enluta a todos en Orosí.

Este martes recibieron el cuerpo de “Machito”, como le decían de cariño, con globos blancos y una caravana que salió desde Cartago centro hasta el cementerio de la localidad.