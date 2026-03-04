Detienen a papá que habría obligado a sus tres hijos a pedir dinero y alimentos en la calle

Un hombre fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de obligar a sus tres hijos menores de edad a que deambularan por las calles pidiendo dinero y alimentos.

Se trata de un sujeto apellidado Robles, de 44 años, quien fue capturado la mañana de este miércoles por un grupo de agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que allanaron su vivienda ubicada en el sector de Sagrada Familia.

El sospechoso fue detenido en Sagrada Familia. Foto OIJ. (OIJ/Padre es detenido como sospechoso de obligar a sus hijo a pedir dinero y alimentos en la calle. Foto OIJ.)

De acuerdo con la Policía Judicial, Robles es investigado desde hace varios días atrás por el presunto delito de trata de personas con fines de mendicidad.

La investigación contra el sujeto inició luego de que la Policía Judicial recibió información confidencial acerca de lo que Robles, aparentemente, estaba haciendo con sus propios hijos.

“Se recibió una denuncia confidencial en la que se indicaba la aparente explotación de tres menores de edad. Al parecer, el principal sospechoso sería el padre de los menores quien, presuntamente, los obligaba a recolectar dinero y alimentos en vía pública para posteriormente despojarlos de lo obtenido”, detalló el OIJ.

Como si no fuera suficiente obligarlos a pedir dinero y alimentos en las calles, por medio de diversas diligencias, los agentes judiciales comprobaron que los menores, al parecer, se encontraban en estado de abandono, es decir, no estaban recibiendo los cuidados que todo niño merece.

En cuanto a los pequeños, el OIJ informó que en la intervención participaron funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los cuales se encargaron de llevar a los tres hermanos a una sede de la institución donde serán resguardados.