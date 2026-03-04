Este es el estado de salud del conductor de 19 años que impactó la estatua de León Cortés

Un joven de apellido Araica, de 19 años, era quien conducía un pick up Chevrolet Silverado que se estrelló contra la estatua de León Cortés Castro en Parque Metropolitano La Sabana.

A él lo llevaron de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde el jefe de Emergencias confirmó que se encuentra fuera de peligro y en condición estable.

En una cámara de seguridad se observa que el vehículo iba a alta velocidad y en contravía segundos antes de estrellarse contra el monumento, la madrugada de este miércoles 4 de marzo.

04/03/2026 Daños materiales en el Monumento a León Cortés tras un aparatoso accidente este miercoles. El conductor perdió el control e ingresó a la base de la estructura, destruyendo la figura del león y el sistema de semáforos del sector. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las causas que provocaron esta situación siguen bajo investigación.

El vehículo aparece a nombre de Credi Q y su valor es de varios millones.

Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, confirmó que aún no se sabe la causa que provocó este accidente, el cual dejó al conductor en condición delicada.

“No sabemos qué sucedió con este conductor, ya que fue llevado al hospital. Una razón puede ser la ingesta de licor, otra el exceso de velocidad, falla mecánica o producto del cansancio, que el conductor se quedara dormido. En este caso, lo que se hace es una boleta con conductor ausente”, explicó Sánchez.

El chofer no estaba en el sitio porque la Cruz Roja Costarricense lo trasladó de urgencia al hospital.