Interpol del OIJ realiza extradición clave hacia Estados Unidos

Agentes de la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) extraditaron a un ciudadano sirio de apellido Maklad, de 39 años, hacia los Estados Unidos.

El hombre fue detenido en mayo del 2025, luego de que, aparentemente, intentara ingresar de manera irregular a territorio costarricense por un puesto fronterizo con Nicaragua.

En agosto anterior quedó a la orden de Interpol, ya que pesaba en su contra una alerta roja internacional.

“De acuerdo con la información judicial, el hombre es requerido por el Gobierno de los Estados Unidos por el aparente delito de tráfico de personas, hecho que habría ocurrido entre el 2022 y el 2025″, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Osvaldo Ramírez, jefe de Interpol del OIJ, detalló que Maklad, supuestamente, tenía un rol bastante importante dentro de una organización asentada en Nuevo México en los Estados Unidos, desde allí supuestamente lideraba acciones para trata de personas provenientes de Egipto, Guatemala y Venezuela.

La entrega del sospechoso se realizó la mañana de este miércoles 4 de marzo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses