Sucesos

Revelan monto millonario vinculado al ataque contra Marisol Gómez y la muerte de su pareja

Marisol Gómez Quesada sobrevivió al ataque en el que mataron a su pareja Eliécer Torres León, conocido como Tingo

Por Alejandra Morales

El juicio contra el violento ataque que sufrió la tiktoker costarricense Marisol Gómez Quesada y en el que mataron a su novio, Eliécer Torres León, conocido como Tingo, entró en la recta final y se espera que finalice la segunda semana de este marzo.

Este caso lo lleva la Fiscalía de Quepos y Parrita, que en la acusación señaló que el 30 de junio del 2023, durante una transmisión por redes sociales, hubo una supuesta pelea entre dos mujeres; una de ellas resultó ser Marisol Gómez.

“Se presume que un hombre, de apellidos Herrera Herrera, contactó a los acusados Linares Fernández y Monterrey Castrillo, con el aparente fin de idear un plan para acabar con la vida de las víctimas, a cambio de un pago de tres millones de colones”, señalaron en la acusación.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, supuestamente Linares y Monterrey se trasladaron a Parrita, hasta la casa de la pareja ofendida.

“Se cree que los hombres ingresaron y dispararon en contra de las víctimas en reiteradas ocasiones. Producto de la agresión, la mujer resultó herida y Eliécer Martín Torres León falleció en el sitio”, agregó la acusación.

Este debate arrancó el martes 10 de febrero anterior en el Tribunal Penal de Quepos.

Tingo se ganó el corazón de las seguidoras de Marisol en Tiktok pues se apuntaba a salir en sus videos
Eliécer Torres León, conocido como Tingo y su novia Marisol Gómez, fueron muy conocidos en Tiktok. Foto: Archivo LT

Marisol y Tingo sufrieron un ataque armado la madrugada del viernes 30 de junio de 2023, en Esterillos Oeste en Parrita. Supuestamente, cuatro sujetos llegaron a la casa de la pareja y les dispararon en reiteradas ocasiones.

El hombre murió en el sitio, mientras que ella fue llevada a un centro médico, donde logró sobrevivir.

Luego, las autoridades vincularon a Herrera como sospechoso de este hecho. Herrera fue amigo de Marisol Gómez, no obstante, luego surgieron problemas en la relación, a tal punto que en apariencia hubo hasta amenazas publicadas en redes sociales.

Este caso forma parte del expediente 23-000903-0072-PE, de la Fiscalía de Quepos y Parrita.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

