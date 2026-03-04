Esta es la verdadera causa de la muerte de actriz estadounidense hallada sin vida en torre de apartamentos en Sabana Sur

Las autoridades finalmente revelaron cuál fue la verdadera causa de la muerte de la estadounidense Natalia Rae, una conocida actriz de cine para adultos, cuyo cuerpo fue encontrado en una torre de apartamentos en Sabana Sur el año pasado.

La actriz porno, cuyo nombre real es Angela Kowalchuk, de 33 años, causó conmoción a nivel internacional, pues falleció de forma misteriosa cuando se encontraba paseo en nuestro país, que era uno de sus lugares favoritos.

La estadounidense falleció el martes 2 de setiembre del 2025, día en el que su compañera de cuarto la encontró inconsciente dentro del apartamento.

El nombre real de la estadounidense era Angela Kowalchuk, de 33 años. (X (antes Twitter)/X)

En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los agentes que atendieron el caso no encontraron lesiones visibles en el cuerpo de Natalia, que hicieran presumir que se tratara de una muerte violenta.

Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio Público informó que por este caso se abrió la causa 25-001468-0053-PE, la cual se encuentra con solicitud de desestimación, es decir, la Fiscalía pidió que el caso sea cerrado.

“En la investigación se recibió prueba científica concluyente, específicamente, un dictamen médico forense que determinó que la causa de muerte de la mujer se dio de manera accidental”, informó el Ministerio Público.

Combinación mortal

Este medio consultó al Ministerio Público sobre mayores detalles de la causa de muerte de Natalia. Primeramente la Fiscalía aclaró que la causa se abrió debido a que cuando persona fallece en circunstancias que no parecen naturales siempre se realiza una investigación para determinar la causa de muerte.

Natalie Rae sumaba miles de seguidores en redes sociales (Tomada de X/Tomada de X)

“Una de las pruebas más importantes es la autopsia que se le realiza a la persona”, agregó.

Sobre la causa de muerte de la actriz, la Fiscalía señaló que esta se dio a consecuencia de una caída, sumada a otra circunstancias que causaron una combinación mortal.

“En el caso particular, de forma general le puedo informar que el dictamen médico legal arrojó que la causa de muerte fue un trauma en el miembro inferior izquierdo (pierna izquierda) y como concausa el consumo de sustancias psicotrópicas”.

De esta forma las autoridades prácticamente dieron el caso por resuelto, descartando de forma definitiva que la estadounidense haya sido víctima de homicidio.