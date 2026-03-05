PANI presenta denuncia contra influencer Mike Blanco por presuntos contactos con menores

(Instagram/Instagram)

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) también tomó cartas en el polémico caso que rodea al influencer Michael Blanco Paniagua, conocido en redes sociales como Mike Blanco, y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Adjunta de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

La gestión fue realizada por medio del Centro de Orientación e Información (COI) del PANI, luego de analizar publicaciones que han circulado en redes sociales y medios digitales en las que se exponen supuestos mensajes enviados por el influencer a personas menores de edad.

De acuerdo con el reporte, la institución recibió inicialmente una alerta a través de su Departamento de Prensa, en la que se señalaba que un adulto identificado como “Mike Blanco” habría solicitado fotografías con contenido de abuso sexual infantil a menores. Parte de estas conversaciones, aparentemente, se han filtrado en internet y se han vuelto virales en distintas plataformas.

Entre los mensajes que se mencionan en las publicaciones aparecen frases como “Estás hecha una ricura” y, en otra conversación distinta, un comentario en el que el hombre supuestamente asegura que cuando vio a la menor “se le salieron las babas”.

Por ahora, en la documentación remitida a la Fiscalía no se detalla la identidad de las presuntas víctimas, por lo que se mantienen como desconocidas.

El caso se suma a la investigación que ya fue abierta por el Ministerio Público para tratar de esclarecer las denuncias que han circulado en redes sociales sobre el comportamiento del influencer.