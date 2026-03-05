Karina Ramos reacciona a la polémica que rodea a creador de contendido con un comentario contundente

La polémica que rodea al creador de contenido Mike Blanco sigue dando de qué hablar en redes sociales, luego de que circularan supuestas conversaciones del influencer con menores de edad que habrían provocado fuertes cuestionamientos en su contra.

Karina Ramos compartió su opinión por medio de su cuenta en X. (Instagram/Instagram)

En medio de ese debate digital, la exreina de belleza Karina Ramos decidió pronunciarse y lanzó un filoso comentario sobre la forma en que algunas personas llegan a convertirse en influencers.

LEA MÁS: Dila Garro mete la cuchara en la bronca que envuelve a Mike Blanco y Mariana Ovares

La modelo compartió su opinión por medio de su cuenta en X (antes Twitter), donde dejó claro que, a su criterio, el simple hecho de hacer contenido divertido no necesariamente convierte a alguien en una figura influyente.

LEA MÁS: Burger King se prenuncia por sus colaboraciones con el creador de contenido Mike Blanco y toma fuerte decisión

“Hacer contenido que ‘da risa’ o videos ‘entretenidos’ no es suficiente razón para que alguien sea ‘influencer’. A veces cometemos el error de darle vitrina a gente con valores supercuestionables”, escribió.

El mensaje de Karina Ramos. (instagram/Instagram)

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre varios usuarios, quienes aprovecharon el espacio para compartir sus opiniones sobre el tema.

El comentario de la exreina de belleza generó múltiples reacciones entre los usuarios en redes sociales. (Instagram/la teja)

Algunos seguidores coincidieron con la postura de Ramos y señalaron que actualmente se les da demasiada visibilidad a personas que, según ellos, no necesariamente representan valores positivos.

“Ese es el gran problema hoy en día, nos volvimos cero exigentes en la calidad de lo que consideramos valioso y exitoso, músicos, atletas, actores, etc. Le dan visibilidad a cualquier ‘papanatas’ y por eso se vuelven famosos. Automáticamente es buena persona”, escribió uno de los usuarios.

Otros también se sumaron a la conversación con comentarios como: “Los que se dejan influenciar son gente de pocas luces” y “Prefiero llamarlo vendedor de humo profesional”.

Aunque Ramos no mencionó directamente a ninguna persona en particular, su publicación apareció justo cuando el tema de los creadores de contenido vuelve a estar en el centro del debate en redes sociales.