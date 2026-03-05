Dila Garro mete la cuchara en la bronca que envuelve a Mike Blanco y Mariana Ovares

Mike Blanco es creador de contenido. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Dila Garro decidió pronunciarse sobre la fuerte polémica que rodea al influencer Mike Blanco, quien actualmente enfrenta lo que muchos califican como un “juicio público” en redes sociales.

Mariana Ovares también ha sido mencionada en medio del debate generado en plataformas digitales. (Instagram/Instagram)

La controversia surgió luego de que circularan en plataformas digitales supuestas conversaciones privadas que Blanco habría tenido en el pasado con una menor de edad (quien hoy ya sería mayor), situación que ha provocado señalamientos por un presunto comportamiento inapropiado.

En medio del revuelo también se ha mencionado a Mariana Ovares, a quien algunos usuarios han cuestionado por un supuesto encubrimiento por mantener una amistad con el creador de contenido.

Dila Garro habló sobre el caso de Blanco.

Dila Garro compartió su opinión sobre la polémica que involucra a varios creadores de contenido. (dila ga/dila garro)

Ante todo este escenario, Garro decidió “meter la cuchara” y compartir su punto de vista en redes sociales.

“Me va a tocar ser la abogada del diablo. En esta situación donde se expusieron supuestos mensajes inapropiados que Mike Blanco habría enviado a menores de edad, también sale involucrada Mariana Ovares por su amistad con él aun sabiendo lo que supuestamente había pasado”, comentó.

Garro señaló que, desde su perspectiva, le llama la atención la estrategia que estaría utilizando el influencer ante la polémica.

“El mae es ingeniero en sistemas, tiene un puesto en una entidad financiera y probablemente también estaba generando ingresos con las redes sociales. Podemos decir que tonto no es, porque no ha salido a decir absolutamente nada. En derecho existe un concepto que es ‘niega todo, no admite nada’, una técnica de defensa muy básica pero efectiva”, aseguró.

La creadora de contenido también opinó que Blanco podría optar por mantenerse en silencio durante algunos días mientras baja la intensidad del tema en redes.

“Posiblemente se va a hacer el muerto unos días y después va a volver, porque muchas veces a la gente se le olvidan rápido las cosas”, expresó.

Sobre Mariana Ovares, Garro consideró que las declaraciones que dio recientemente pudieron no haber sido la mejor estrategia.

“Para mi gusto, tal vez hubiera sido mejor no decir nada, porque la forma en la que se refirió a las víctimas como mujeres menores de edad, cuando en realidad son niñas, deja mucho que desear. Pero tampoco hay que olvidar quién es la persona a la que se le están atribuyendo los comportamientos reprochables”, manifestó.

Garro también comentó que, desde su punto de vista, Ovares no habría debido continuar con la amistad con Blanco si ya conocía las acusaciones que circulaban.

Además, la creadora de contenido opinó que este tipo de situaciones muchas veces terminan generando un impacto desigual en la opinión pública.

“En muchas ocasiones, cuando un hombre se equivoca y hay una mujer cerca, a quien le termina yendo peor es a la mujer”, concluyó.