Siguen las grandes marcas retirándole la publicidad a Mike Blanco, esta es otra que se prenunció

Otra gran empresa anunció públicamente que dejó de trabajar con el creador de contenido Mike Blanco tras las denuncias presentadas en su contra en las últimas horas.

Mike Blanco es investigado por el Ministerio Público y fue acusado por el PANI por, presuntamente, acosar menores de edad. (Instagram/la teja)

Se trata de la compañía de telecomunicaciones Kölbi, la cual confirmó que suspendió cualquier relación comercial con el influencer en medio de la polémica que enfrenta por las denuncias que circulan en redes sociales.

LEA MÁS: ¿Qué es grooming?, el delito por el que estarían investigando al creador de contenido Mike Blanco y cuánto podría ir a la cárcel

La marca emitió un breve comunicado luego de consultas realizadas por su comunidad, en el que informó que tomó medidas inmediatas al conocer la situación.

“Hemos tomado medidas inmediatas y hemos suspendido toda relación comercial con el señor Mike Blanco”, indicó la empresa en sus redes sociales.

La compañía aclaró que las colaboraciones que habían tenido con el influencer fueron limitadas y que se dieron únicamente en algunas apariciones puntuales en el pasado.

“Las colaboraciones con esta persona fueron específicas y limitadas a pocas apariciones puntuales”, señaló.

LEA MÁS: Ministerio Público ordena investigar a influencer Mike Blanco tras denuncias que circularon en redes

Kölbi fue otra marca que quitó su publicidad de sus redes de Mike Blanco. (redes/Facebook)

Asimismo, la empresa dejó claro que no tiene ningún vínculo con los asuntos personales que se han difundido públicamente en torno al creador de contenido.

La cadena de comida rápida Burger King y Tienda Monge también anunciaron en las últimas horas que pusieron fin a su relación comercial.

Blanco es investigado por el delito de grooming, que ocurre cuando una persona adulta contacta a una niña o adolescente a través de internet con fines sexuales. Por este delito la legislación establece penas de hasta cinco años de cárcel.