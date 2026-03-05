Otra poderosa empresa rompe relación comercial con creador de contenido Mike Blanco

Mike Blanco fue denunciado por otra creadora de contenido de, presuntamente, acosar a sus familiares cuando eran menores de edad. (Instagram/la teja)

La empresa Tienda Monge también anunció que puso fin a su relación comercial con el creador de contenido costarricense Michael Blanco Paniagua, conocido en redes sociales como Mike Blanco, luego de las denuncias que han surgido en su contra por presuntos contactos indebidos con menores de edad.

La compañía confirmó la decisión mediante un comunicado en el que explicó que la medida responde a las recientes publicaciones que han circulado sobre la situación personal del tiktokero.

“Como parte de nuestra responsabilidad corporativa y ante las recientes publicaciones realizadas sobre situaciones personales del creador de contenido Mike Blanco, informamos que hemos finalizado nuestra relación comercial por servicios profesionales con él”, indicó la empresa.

Además, la compañía señaló que procedieron a eliminar los contenidos publicitarios que habían realizado en colaboración con el influencer.

“Desde ayer (miércoles) hemos procedido a eliminar los contenidos que fueron publicados en su colaboración. En Tienda Monge, nuestra prioridad siempre ha sido y será el respeto, la integridad y el bienestar de nuestros clientes y de toda la población”, agregó la marca.

Tienda Monge aclara que acabó su relación comercial con el creador de contenido Mike Blanco. (redes/Instagram)

Una más que se quita

La cadena de comida rápida Burger King también confirmó que dejó de trabajar con el influencer, mientras que la agencia de talentos con la que colaboraba anunció igualmente la finalización de su vínculo profesional.

Todo esto ocurre mientras autoridades judiciales investigan las denuncias que han circulado en redes sociales sobre supuestos mensajes enviados a personas menores de edad.

