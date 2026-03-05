Redes sociales de Mike Blanco se desploman tras investigación y denuncia en su contra

La polémica que rodea al creador de contenido Mike Blanco también parece reflejarse en sus redes sociales. Tras las denuncias que circularon en internet y la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, el influencer ha registrado una caída notable en su número de seguidores.

Un análisis realizado en su perfil de Instagram muestra que en los últimos días su comunidad digital ha disminuido.

Mike Blanco ha perdido miles de seguidores en Instagram tras la polémica. (Instagram/Capturas/Instagram/Capturas)

Caída de seguidores en Instagram

Según datos del sitio especializado Not Just Analytics, el perfil de Mike Blanco pasó de 133 mil seguidores a 124 mil en aproximadamente una semana.

Esto significa que el tiktoker habría perdido alrededor de 9 mil seguidores en ese periodo, entre ellos Mariana Ovares, quien se decía que es su amiga pero ya tampoco lo sigue.

La caída también se ha acelerado recientemente, ya que solo entre ayer y hoy perdió cerca de 3 mil seguidores, de acuerdo con la misma plataforma.

El influencer pasó de 133 mil a 124 mil seguidores en una semana. (Instagram/Capturas/Instagram/Capturas)

TikTok también muestra números negativos

La tendencia también se reflejaría en TikTok, una de las principales plataformas del creador de contenido.

De acuerdo con datos del sitio especializado HyperAuditor, en los últimos 30 días el balance de su cuenta es negativo, con un -1,98% de crecimiento, lo que significa que en lugar de sumar seguidores, el influencer habría perdido más de 7 mil usuarios en ese periodo.

Polémica que sacude sus redes

El descenso ocurre en medio de la controversia que se generó en redes sociales tras señalamientos sobre presuntos acercamientos indebidos con menores de edad.

A raíz de estas denuncias, el Ministerio Público ordenó abrir una investigación, mientras el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, algunas marcas que mantenían vínculos comerciales con el creador de contenido han anunciado públicamente el fin de sus colaboraciones.

Mientras avanza la investigación, el comportamiento de sus redes sociales refleja cómo la polémica también está impactando su presencia digital.