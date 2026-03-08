Mariana Ovares contó que no pudo ir a la marcha del 8M por las amenazas que recibió

Mariana Ovares contó las razones de no asistir a la marcha de 8M (mariana ovares /mariana ovares)

La creadora de contenido Mariana Ovares reveló que este año no pudo asistir a la marcha del 8 de marzo (8M) debido a las amenazas que recibió en redes sociales en medio de la polémica que enfrenta junto a su amigo Mike Blanco.

Ovares ha estado en el centro de la discusión en redes, donde algunos usuarios la señalan por un supuesto encubrimiento, mientras que a Blanco lo cuestionan por presuntos mensajes enviados a menores de edad.

Por medio de sus redes sociales, la influencer explicó que sí tenía intención de participar en la manifestación, pero la situación que vive la hizo cambiar de decisión.

“Este año sí quería ir a marchar, pero no pude”, comentó mientras mostraba un video del año pasado en el que decía que en ese momento no tenía ganas de asistir.

La creadora de contenido aseguró que recibió varios mensajes amenazantes que la hicieron temer por su seguridad si se presentaba en la marcha.

Entre los comentarios que mencionó estaban frases como: “Ni se le ocurra ir a la marcha porque la hacemos sentada”. “Las que van a la marcha se mueren por toparla y no precisamente para saludarla” y “Yo fuera usted tendría miedo de ir el 8 de marzo”.

Ovares también dijo que algunas personas llegaron con huevos o pintura para lanzárselos si la veían en la actividad.

“Todos estos comentarios pueden ser muy graciosos y puede ser que hay gente que los esté apoyando y que les da risa. Recuerden que la marcha es para pelear derechos, aquí lo que queremos es visibilizar la violencia de género, no es por ser la que se pelea por hombres”, expresó.

Además, aseguró que su deseo es que todas las mujeres estén bien, incluso aquellas que la han criticado o que incitaron a que la agredieran.

“Las quiero vivas. Si me han hecho el mal, si me han criticado, si me han sido desleal, a mí no me importa eso, las quiero vivas. Yo no hubiera marchado por las mujeres que me caen bien o las que son mis amigas, hubiera marchado por todas”, concluyó.