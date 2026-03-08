Mariana Ovares vuelve a pronunciarse y le echa más leña a la polémica que rodea a Mike Blanco

Mariana Ovares publicó un nuevo video en TikTok para referirse por segunda vez a la polémica que rodea a Mike Blanco. (Instagram/Instagram)

Mariana Ovares volvió a referirse a la polémica que rodea a Mike Blanco y, por segunda vez, reaccionó públicamente en medio de la controversia que estalló en redes sociales.

El tema ha generado una fuerte discusión en plataformas digitales, donde a Ovares la señalan por un supuesto encubrimiento, mientras que a Blanco lo cuestionan por presuntos mensajes enviados a menores de edad.

La creadora de contenido decidió compartir un nuevo video en su cuenta de TikTok para ampliar lo que había dicho anteriormente y dar su postura sobre todo lo ocurrido.

La creadora de contenido aseguró que debió actuar más rápido y ofreció disculpas a las víctimas y a su comunidad. (Instagram/Instagram)

“Quiero hacer una continuidad del video que había subido, porque fue la primera vez que dije algo, pero no la última. Le quiero dar mi opinión como mujer de todo lo que está pasando y que rechazo con todas mis fuerzas esas conductas; son inaceptables. Sé que tuve que haber actuado más rápido en el momento”, dijo.

Mariana Ovares volvió a hablar del asunto.

Durante el mensaje, Ovares también ofreció disculpas tanto a las víctimas como a las personas que la siguen en redes sociales.

“Esta disculpa es general. Todo esto ha provocado mucho en mí, estoy aprendiendo y me cuestiono las acciones que tomé en el momento y por qué las tomé. No me queda nada más que decir que lo siento, y lo siento de verdad”, agregó.

La influencer también aclaró que el hecho de que no actuara públicamente en ese momento no significa que no hubiera tomado decisiones al respecto. Incluso, aseguró que le duele no haber reaccionado con mayor rapidez.

“Son aprendizajes que me llevo conmigo. Expongo que me alejé de esa persona hace dos meses y también me decepciona la faceta de una persona que consideré genuinamente mi amigo. Todas las conversaciones que circularon en redes sociales yo las vi por primera vez el mismo día que ustedes”, explicó.

Ovares añadió que ese mismo día, supuestamente, se le compartió una advertencia en la que se indicaba que la víctima no quería hacer pública la situación.

“Fallamos todos en cuál era el proceso a seguir ante esta situación. Yo soy una desconocida para la víctima; me di cuenta por una tercera persona, no estuve ahí, no soy un familiar y eran pocas las herramientas que tenía. Mi opción en este caso era alejarme y repito que debí hacerlo en el momento”, comentó.

La creadora de contenido aseguró que todo lo ocurrido lo vive como una experiencia negativa, pero que también lo tomará como una oportunidad para reflexionar y aprender.

“Ojalá existiera un manual en esta vida de cómo se hacen las cosas ante cada situación y cómo se manejan, pero ese manual no existe”, concluyó.

Finalmente, Ovares aseguró que usará su plataforma para educar y reflexionar y les aclaró a sus seguidores que de ella no esperen videos de chismes sobre lo ocurrido.