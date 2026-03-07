Modelo Valeria Rees aconseja a mujeres jóvenes tras delicado caso que sacude a Mike Blanco

La modelo y exreina de belleza Valeria Rees, miss Costa Rica 2021, publicó un contundente mensaje dirigido a mujeres jóvenes en medio de la controversia que rodea al creador de contenido Mike Blanco.

El influencer, de 27 años, es investigado desde este jueves por la Fiscalía de Costa Rica por supuestos contactos indebidos con menores de edad, luego de que se filtraran aparentes conversaciones que habría tenido en el pasado con adolescentes.

Valeria Rees es una reconocida modelo y exreina de belleza. (Instagram/Instagram)

Aunque Rees no mencionó directamente a Blanco, el contexto del mensaje deja claro que se refería al escándalo que ha sacudido las redes sociales en los últimos días.

El consejo de Valeria Rees a las mujeres jóvenes

Por medio de Instagram, la modelo compartió un mensaje directo y contundente dirigido a las adolescentes.

“Con todo esto que ha estado pasando, que es inaceptable y asqueroso, quiero dar un mensaje a las chicas más jóvenes. Si las de la edad del mae NO quieren andar con ese mae, POR ALGO ES. Porque el abuso de poder a cierta edad ya no sirve como les funcionaría con una menor, porque las mayores ya escucharon todas las tramas y porque las jovencitas son más fáciles de engañar y manipular y de deslumbrar con cualquier cosa”, dijo Valeria.

La exreina de belleza también pidió a las jóvenes escuchar las advertencias de mujeres mayores.

“Si una mujer mayor les advierte sobre algo así, NO, no es envidia, es que son los hombres que sobraron POR ALGO. Si las de experiencia no los quieren, por algo es. Un mae que anda en esas NO quiere lo mejor para ustedes, quiere lo mejor para ÉL. Espero que le dejen de dar plataforma a cualquier pato”, agregó.

Mike Blanco es un reconocido creador de contenido del país. (Instagram/la teja)

También señaló la responsabilidad de los padres

En su reflexión, Valeria Rees también hizo énfasis en la importancia del papel de los padres en la formación y acompañamiento de sus hijos.

“Un niño desayunaría confites si se les permitiera... sin pensar en consecuencias, solo en diversión. Hay muchas niñas que no reciben atención en casa, muchas que buscan un escape o una conexión con alguien. Sin entender que esa persona está en lo incorrecto. Todos queríamos ser más grandes cuando éramos más pequeños, jurábamos que sabíamos todo”, expresó.

Además, añadió que no todos los casos son iguales, pero insistió en que la responsabilidad recae en el adulto.

“No todos los casos son los mismos, pero cuando vemos jóvenes responder a este tipo de atención, es por inmadurez, ignorancia y falta de conversaciones necesarias en el hogar. La responsabilidad cae en el mayor”, afirmó.

Valeria Rees también halló culpabilidad en los padres que descuidan a sus hijos dejándolos vulnerables a enfrentar situaciones así. (Instagram/Instagram)

El mensaje de la modelo se suma a las múltiples reacciones que han surgido en redes sociales tras la polémica que involucra al influencer costarricense.