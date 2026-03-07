¿Se fue de Costa Rica Mike Blanco tras polémica denuncia en su contra? Esto dice Migración

El creador de contenido Mike Blanco mantiene silencio total en medio de la delicada polémica que lo involucra por aparentes contactos indebidos con menores de edad.

El influencer enfrenta un escándalo que estalló en redes sociales tras la filtración de supuestas conversaciones comprometedoras que habría mantenido en el pasado con adolescentes.

La controversia escaló al punto de que la Fiscalía de Costa Rica abrió de oficio una investigación el miércoles por la tarde, pese a que hasta el momento no se han presentado denuncias formales por parte de posibles víctimas.

Mike Blanco experimenta una masiva fuga de seguidores desde que se filtraron las supuestas conversaciones que habría tenido con menores de edad. (Instagram/la teja)

Confirmado: Mike Blanco está en Costa Rica

En medio de las dudas que han surgido por su silencio público, una de las preguntas que más ha circulado es si el influencer sigue en el país o salió de Costa Rica.

Ante esa inquietud, La Teja consultó a la oficina de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre los movimientos migratorios recientes del creador de contenido.

De acuerdo con la información brindada por la institución Mike Blanco se encuentra actualmente en Costa Rica; por lo menos así lo reflejó el reporte migratorio hasta las 3:12 de la tarde del viernes 6 de marzo.

Su último viaje fue en enero

El registro migratorio ofrecido en concordancia con el artículo 191 de la Ley General de Migración y Extranjería, indica que el último movimiento de Blanco fue el 26 de enero de este año, cuando regresó al país tras un viaje de tres días.

Según los datos oficiales, el influencer salió de Costa Rica el 23 de enero y volvió el día 26.

Antes de ese viaje, el creador de contenido también había realizado otra salida del país en febrero del 2025.

Polémica golpea su imagen pública

Mientras avanza la investigación judicial, el impacto del escándalo ya se refleja en su presencia digital y comercial.

El llamado “reinado” que tenía en redes sociales se ha visto seriamente afectado, pues ha perdido miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, y varias marcas importantes rompieron sus contratos comerciales con él.

Por ahora, Mike Blanco no responde llamadas ni mensajes, y tampoco ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.