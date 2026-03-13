Farándula

¿Murió César Évora? Esto es lo que se sabe del querido actor de telenovelas

El nombre de César Évora se volvió tendencia luego de que circularan publicaciones que afirmaban su fallecimiento

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

En las últimas horas, en redes sociales comenzó a circular información que afirmaba la supuesta muerte del actor cubano César Évora, reconocido por su participación en exitosas telenovelas.

Las publicaciones se difundieron rápidamente y provocaron preocupación entre seguidores del intérprete, quienes reaccionaron con mensajes de despedida y sorpresa. Sin embargo, la noticia resultó ser falsa.

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Hasta el momento, ningún medio oficial ni familiares del actor han confirmado su fallecimiento, por lo que se trata solo de rumores.

Instagram César Évora Fan Page
César Évora es recordado por sus papeles en exitosas telenovelas. (César Évora Fan Page/Instagram)
Instagram César Évora Fan Page
Los fans del actor se preocuparon tras los rumores. (César Évora Fan Page/Instagram)

Qué se sabe del actor

De acuerdo con reportes de la prensa internacional,Évora se encuentra actualmente trabajando en la grabación de la nueva producción televisiva Sabor a ti.

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Días antes de que surgiera el rumor, el actor también conversó con medios de comunicación y aprovechó para aclarar que no vende saludos en internet y que tampoco tiene redes sociales.

El reconocido intérprete nació en Cuba, aunque su carrera artística la ha desarrollado en México, donde ha participado en exitosas producciones como El privilegio de amar, La Madrastra y El Manantial.

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César ÉvoraActorFallecimientoMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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