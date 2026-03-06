Farándula

Marco Méndez, el famoso galán de telenovelas, dejó las cámaras y ahora vende aguacates

Marco Méndez es recordado por su participación en icónicas telenovelas como Rubí

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Marco Méndez, recordado por sus participaciones en telenovelas como Rubí, Triunfo del amor, Querida enemiga y Contra viento y marea, dio un giro importante a su vida profesional.

El intérprete de 49 años dejó la Ciudad de México y actualmente vive en Michoacán, donde se dedica a administrar una huerta familiar dedicada a la producción de aguacate, según dio a conocer la prensa internacional.

Durante más de 15 años, Méndez participó en diversas producciones televisivas que lo convirtieron en todo un galán de telenovelas.

Instagram Marco Méndez
A Marco Méndez le empezaron a salir canas desde los 18 años. (Marco Méndez/Instagram)

Sin embargo, con el paso del tiempo se fue alejando del medio artístico debido a la falta de continuidad en papeles estelares y al impacto que tuvo la pandemia en la industria.

Un cambio de rumbo

Otro factor que influyó en su carrera fueron las canas prematuras que comenzaron a aparecer cuando tenía 18 años, lo que redujo sus oportunidades para interpretar personajes juveniles.

Aunque inicialmente optó por teñirse el cabello, finalmente decidió aceptar su apariencia y explorar nuevos proyectos fuera de la televisión.

“Ha sido muy difícil, un sube y baja. Antes, durante y poco después de la pandemia, me ausenté un tiempo para dedicarme a una huerta de aguacates que tengo en mi tierra, Uruapan, Michoacán. Le empecé a meter ganas a eso, para que no se descuidara”, contó el actor a TVNotas.

Actualmente, Marco Méndez no descarta regresar a la televisión en algún momento.

