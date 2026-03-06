Marco Méndez, el famoso galán de telenovelas, dejó las cámaras y ahora vende aguacates

El actor Marco Méndez, recordado por sus participaciones en telenovelas como Rubí, Triunfo del amor, Querida enemiga y Contra viento y marea, dio un giro importante a su vida profesional.

El intérprete de 49 años dejó la Ciudad de México y actualmente vive en Michoacán, donde se dedica a administrar una huerta familiar dedicada a la producción de aguacate, según dio a conocer la prensa internacional.

Durante más de 15 años, Méndez participó en diversas producciones televisivas que lo convirtieron en todo un galán de telenovelas.

A Marco Méndez le empezaron a salir canas desde los 18 años. (Marco Méndez/Instagram)

Sin embargo, con el paso del tiempo se fue alejando del medio artístico debido a la falta de continuidad en papeles estelares y al impacto que tuvo la pandemia en la industria.

Un cambio de rumbo

Otro factor que influyó en su carrera fueron las canas prematuras que comenzaron a aparecer cuando tenía 18 años, lo que redujo sus oportunidades para interpretar personajes juveniles.

Aunque inicialmente optó por teñirse el cabello, finalmente decidió aceptar su apariencia y explorar nuevos proyectos fuera de la televisión.

“Ha sido muy difícil, un sube y baja. Antes, durante y poco después de la pandemia, me ausenté un tiempo para dedicarme a una huerta de aguacates que tengo en mi tierra, Uruapan, Michoacán. Le empecé a meter ganas a eso, para que no se descuidara”, contó el actor a TVNotas.

Actualmente, Marco Méndez no descarta regresar a la televisión en algún momento.