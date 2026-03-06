Rafa González, vocalista de Los Recoditos, es acusado de presunta violencia contra su esposa

El cantante Rafa González, vocalista de la agrupación mexicana Los Recoditos, fue señalado por su esposa, Fernanda Redondo, de presunta violencia en su contra.

La mujer dio a conocer la situación mediante varios videos publicados en TikTok, donde relató episodios que, según afirmó, habrían ocurrido durante varios años.

LEA MÁS: Maribel Guardia no se detiene y habría hecho nuevo movimiento para recuperar a su nieto

En el clip, Redondo aseguró que las presuntas agresiones se registraron durante una reunión familiar y que situaciones similares se habrían repetido a lo largo de aproximadamente 12 años.

Rafa González fue acusado de presunta violencia contra su esposa. (Rafa González/Instagram)

“El día de ayer me golpeó, me encajó un cuchillo, me somete para que no pueda hablar ni decir nada. Me quita el teléfono. Ahorita vino gente de su empresa para defenderlo y que yo no dijera nada.

“Lo repito, es una figura pública, es el vocalista de Los Recoditos, se llama Rafa González García, y quiero hacerlo totalmente responsable; por si algo me llega a pasar, será por él y nada más que por él y por la gente de su empresa”, mencionó Fernanda.

Fernanda Redondo mostró imágenes de las supuestas agresiones de su esposo.

LEA MÁS: Amanda Miguel lanza duro desplante que podría picar a Ángela Aguilar e involucra a Belinda

Video muestra presuntas lesiones

En uno de los clips que compartió la mujer, aparece dentro de un automóvil junto al cantante y muestra varias lesiones en su rostro.

“Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él”, expresó la mujer mientras grababa, sin obtener respuesta de su esposo, quien se encontraba sentado a su lado.

Los videos se difundieron rápidamente en redes sociales, generando debate y preocupación entre seguidores del artista y del grupo musical.

Fernanda Redondo compartió varios videos contando las supuestas agresiones. (Fernanda Redondo/TikTok)

Este fue uno de los videos compartidos por Fernanda.

Banda anuncia suspensión temporal

Tras la difusión de las acusaciones, la banda Los Recoditos publicó un comunicado para referirse al caso y aclarar su postura frente a cualquier forma de violencia.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda.

“Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta”, señala el comunicado.