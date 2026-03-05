Amanda Miguel lanza duro desplante que podría picar a Ángela Aguilar e involucra a Belinda

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado rodeada de comentarios y polémicas desde sus inicios, una situación que también ha involucrado a algunas exparejas del cantante mexicano, entre ellas Belinda y Cazzu.

En medio de ese contexto mediático, la reconocida intérprete Amanda Miguel habló recientemente sobre la hija de Pepe Aguilar y la actriz de telenovelas, y sus declaraciones generaron numerosas reacciones.

La opinión de Amanda Miguel sobre Belinda

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, la artista fue consultada sobre su posible colaboración con diferentes cantantes en un proyecto musical de duetos que está preparando.

Amanda Miguel opinó sobre ambas artistas. (Amanda Miguel/Instagram)

Al referirse a Belinda, Amanda Miguel destacó sus capacidades vocales y defendió su talento frente a quienes cuestionan su desempeño musical.

“Todo mundo tiene a Belinda que no canta. Belinda canta mi canción en el tono original, que no canta nadie en mi tono original. Yo he estudiado música, a mí nadie me va a engañar”, expresó.

Luego mencionó que le gusta Karol G, el mensaje y lo que ella transmite.

Belinda y Ángela Aguilar fueron mencionadas en la entrevista. Foto: GDA (El Comercio/Perú/GDA/El Comercio/Perú/GDA)

Su respuesta sobre Ángela Aguilar

Posteriormente, la cantante fue consultada sobre la voz de Ángela y, ante la pregunta, Amanda Miguel respondió de forma directa y breve: “No me llama la atención su voz”.

La periodista señaló que se dice que es una voz educada y ella respondió con un “ok”. Con las palabras de la intérprete de “Así no te amará jamás”, queda claro quiénes podrían estar en su proyecto y quiénes no.