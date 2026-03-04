¿Se retira Ángela Aguilar? Artista envió mensaje que encendió las alarmas

La exposición mediática y la polémica que ha rodeado la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal han provocado que la joven reciba ataques en redes sociales y abucheos en sus presentaciones.

Esto ocurrió luego de que Nodal terminara su relación con Cazzu e iniciara una nueva etapa sentimental con ella, situación que generó fuertes críticas y especulaciones.

La baja asistencia a algunos conciertos y el escaso respaldo en plataformas digitales colocaron a la hija de Pepe Aguilar en una situación compleja.

Ángela Aguilar envió un mensaje a sus fans que dejó dudas. Foto: AFP (AFP/Captura Hola.com)

En ese contexto, el lunes 2 de marzo compartió un mensaje que dejó inquietud entre sus seguidores.

“Angelitos, quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, escribió por medio de su canal de difusión de WhatsApp.

Posteriormente, compartió el versículo de Proverbios 4:23 y añadió: “Eso es lo que quiero hacer: cuidar mi corazón, estar en paz, elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos".

Los fans se preocuparon

El texto fue interpretado por muchos como una posible despedida de las redes sociales e incluso de los escenarios, lo que intensificó los rumores sobre un eventual retiro artístico.

Sin embargo, el martes 3 de marzo la cantante decidió aclarar públicamente su postura.

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí” inició Aguilar.

Además, habló sobre su entrenamiento físico y destacó que forma parte de su preparación profesional, subrayando que mantiene objetivos claros dentro de su carrera musical.

“He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública”, manifestó.

Con estas declaraciones, la intérprete reafirma su compromiso con la música y deja claro que atraviesa un proceso de introspección personal sin abandonar sus proyectos.