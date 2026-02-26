Rauw Alejandro y Jhayco se sacuden y le responden a Cazzu tras polémica por Christian Nodal

La canción “Rosita” terminó encendiendo las redes y metiendo en la conversación a varios artistas, pero tanto Rauw Alejandro como Jhayco salieron a ponerle freno a la polémica.

LEA MÁS: Christian Nodal explota y responde a Cazzu tras su ‘tiradera’ a Rauw Alejandro por su canción “Rosita”

Rauw Alejandro aseguró que no hubo intención de atacar a Cazzu con la canción “Rosita”.

El tema, que forma parte de un proyecto de Tainy, incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que provocó que muchos interpretaran el verso como una indirecta relacionada con la vida sentimental de Christian Nodal y su pasado con Cazzu.

LEA MÁS: (Video) Christian Nodal no aguantó más y reaccionó tras las repetidas veces que le gritan “Cazzu”

La controversia tomó fuerza luego de que la cantante argentina publicara un mensaje en redes sociales que muchos entendieron como una reacción al tema. Aunque no mencionó nombres, sus palabras hicieron que los seguidores ataran cabos y hablaran de una posible “tiradera”.

Ante el revuelo, Rauw Alejandro utilizó la red social X para dejar clara su postura. Aseguró que nunca ha hablado mal de Cazzu y que, aunque no mantienen cercanía desde hace años, guarda buenos recuerdos y le desea lo mejor en su carrera.

Además, explicó que él no escribió la línea que generó el problema y que, cuando escuchó la canción dentro de su contexto, no la interpretó como una falta de respeto. Eso sí, reconoció que cada persona puede entenderla de manera distinta y que, si alguien se sintió incómodo, lo respeta.

Por su parte, Nodal también reaccionó y dijo que la frase podía leerse como una burla hacia su historial público de enamorarse con intensidad y rapidez.

Jhayco explicó que la frase que menciona a Christian Nodal no fue escrita con ánimo de burla. (Tomada de Instagram)

Jhayco, cuyo nombre real es Jesús M. Nieves Cortés, también dio la cara. Señaló que la barra fue escrita tomando como ejemplo un hecho público y negó que existiera intención de menospreciar a alguien. Incluso, calificó como injusto el señalamiento hacia quienes participaron en la canción.

El puertorriqueño también lamentó que se haya generado una especie de “guerra” en redes y aprovechó para enviarle buenos deseos a Cazzu por su nueva gira y su álbum “Latinaje”.

Rauw, por su parte, pidió que no se sacara la situación de contexto ni se intentara fabricar un conflicto donde, según él, no lo hay. Insistió en que se trata de música y trabajo, no de mala vibra.