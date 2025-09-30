Christian Nodal confesó la dura razón que lo llevó a buscar ayuda sicológica

Christian Nodal habló de todos sus problemas. (Ángel Mata HD/TikTok)

El cantante mexicano Christian Nodal abrió su corazón para contar que desde hace más de dos años recibe ayuda psicológica para enfrentar la ansiedad, una condición que lo llevó a replantearse su vida.

En una entrevista con el programa colombiano La Red, el artista, de 26 años, reveló que la ansiedad lo hizo sentirse como un fracasado en algún momento. “Sentía que había fallado”, confesó.

El intérprete de música regional explicó que, en el pasado, se refugiaba únicamente en el trabajo, sin detenerse a pensar en lo que sentía.

“Yo me acuerdo de que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear y me valía madre. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Nada más trabajar”, dijo.

Nodal confesó que su refugiaba en el trabajo. (Facebook de Christian Nodal/Facebook de Christian Nodal)

Sin embargo, con el tiempo entendió que la salud mental es un tema que no puede ignorarse.

“Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas. La vida, me da ansiedad la vida”, afirmó.

Nodal, esposo de Ángela Aguilar y padre de Inti, de 2 años, también contó que decidió dejar de preocuparse por las críticas en redes sociales, pues asegura que muchas veces “son solo ganas de hablar o de joder”.

El cantante comentó que desde hace más de dos años recibe terapia y sicoanálisis, lo que le ha ayudado a canalizar mejor sus emociones y a comprender su propósito.

“Tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos, a ser felices”, expresó en entrevista con Caracol Televisión.

Con esta confesión, Christian Nodal busca inspirar a otros a no tener miedo de pedir ayuda profesional cuando se trata de salud mental.