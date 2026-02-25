Christian Nodal explota y responde a Cazzu tras su ‘tiradera’ a Rauw Alejandro por su canción “Rosita”

Las declaraciones generaron miles de reacciones entre seguidores. (Facebook de Christian Nodal/Facebook de Christian Nodal)

El nombre de Christian Nodal volvió a encender las redes, pero esta vez no por un estreno propio, sino por una línea en la canción “Rosita”, producida por Tainy junto con JHAYCO y Rauw Alejandro.

La frase que desató el alboroto menciona al intérprete mexicano como referencia a alguien que se enamora y se casa rápido. Para muchos fue una simple comparación dentro del género urbano, pero para su expareja, Cazzu, el comentario no cayó nada bien y habría sido tomado como una falta de respeto.

Ante la ola de críticas, Nodal decidió hablar claro en su canal de difusión de Instagram. El artista aseguró que la reacción fue exagerada y defendió que la mención no era un ataque, sino una referencia a su historial público como “alma enamorada”.

Según explicó, en el género urbano es común usar nombres propios como parte del juego lírico, y recalcó que no se trataba de un juicio moral ni de una indirecta personal. También dejó ver su molestia por lo que considera una narrativa forzada alrededor del tema.

El tono subió cuando abordó un punto más sensible: la exposición pública de su hija. Nodal fue enfático en que la maternidad es un tema delicado y que la menor no debería utilizarse como argumento dentro de una discusión mediática. Aseguró que sus abogados continúan gestionando asuntos legales de manera privada y que involucrar a la niña públicamente no ayuda a resolver nada.

Sin mencionar nombres directamente, también lanzó comentarios que muchos interpretaron como indirectas hacia nuevas amistades y colaboraciones dentro de la industria, incluso vinculadas con figuras de alto perfil como Bad Bunny.

Además, cuestionó lo que percibe como un cambio de discurso artístico por parte de su ex, señalando que el género urbano siempre ha utilizado referencias directas y lenguaje explícito, por lo que no ve coherente criticar ahora una práctica común en ese ambiente.

El cantante pidió no involucrar públicamente a su hija.

Para cerrar, el cantante restó dramatismo al conflicto y aseguró que los temas personales se resuelven conversando en privado. También dejó claro que su prioridad es su hija y que no piensa seguir alimentando una polémica que, a su criterio, se salió de proporción.