Farándula

Cazzu toma drástica decisión que revela si aún le afecta la polémica con Christian Nodal

Cazzu no la pensó dos veces para actuar tras escuchar canción que menciona a Christian Nodal

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La polémica entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar parece no tener fin.

La controversia más reciente surge tras el lanzamiento de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro junto a Jhayco y Tainy, publicada el 19 de febrero.

En el tema se escucha la línea: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, una expresión que muchos interpretaron como una alusión directa al reciente matrimonio del cantante mexicano con Ángela Aguilar.

Reacciones y movimientos en redes sociales

Tras el estreno, usuarios detectaron que Cazzu dejó de seguir en Instagram a los intérpretes involucrados en el tema. Horas después, publicó en X un mensaje que fue leído como una indirecta clara: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía.” El gesto fue suficiente para intensificar el debate en redes sociales.

Instagram Cazzu
Cazzu no tardó en reaccionar tras escuchar la canción. (Cazzu/Instagram)
Instagram Cazzu
Cazzu dejó de seguir a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy. (Cazzu/Instagram)

Un entorno mediático cada vez más tenso

Por su parte, Christian Nodal compartió una imagen romántica junto a Ángela Aguilar utilizando la canción, lo que para muchos aumentó la tensión existente.

La separación entre Cazzu y Nodal continúa siendo uno de los temas más comentados en el mundo de la farándula, con efectos colaterales que han incluido críticas y abucheos hacia Aguilar durante sus presentaciones.

En cuanto a Nodal, muchos lo critican por su relación con su pequeña hija y aunque en menor medida, también ha recibido comentarios negativos en sus redes.

Instagram Cazzu
Este fue el mensaje de Cazzu en X que muchos interpretan como una indirecta. (Cazzu/Instagram)

El presente artístico de Cazzu

Por otro lado, la argentina ha fortalecido su proyección internacional. Su trabajo en el género urbano le ha permitido colaborar y ser invitada por figuras como Bad Bunny, consolidando una etapa marcada por crecimiento profesional, mayor visibilidad y respaldo de la industria.

Instagram Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar no dejan de mostrar que están muy enamorados. Instagram: Ángela Aguilar (Ángela Aguilar/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

