Cazzu sacude a Costa Rica con gran noticia tras sobresalir junto a Bad Bunny

La cantante argentina Cazzu se presentará en Costa Rica como parte de su gira Latinaje.

El concierto está programado para el próximo 19 de setiembre en Parque Viva, uno de los recintos más importantes para espectáculos internacionales de este calibre.

La noticia fue confirmada por la propia artista a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde también mencionó fechas en Bolivia, Guatemala, Uruguay, España y México.

Cazzu deleitará a sus fans en Costa Rica. (Cazzu/Instagram)

Venta de boletos y gira internacional

Cazzu indicó que los boletos para la gira estarán disponibles a partir del 24 de febrero, aunque todavía no se ha confirmado la fecha específica de venta para Costa Rica.

La expectativa entre sus seguidores ha crecido debido al éxito reciente de la artista y a la amplia agenda internacional que contempla esta gira, que refuerza su presencia en escenarios de América Latina y Europa.

Cazzu apareció en uno de los conciertos de Bad Bunny en Argentina. (Cazzu/Instagram)

El álbum Latinaje y su momento artístico

Latinaje es el cuarto álbum de estudio de la cantante, lanzado el 24 de abril de 2025. El disco destaca por su fuerte influencia latina y la fusión de géneros urbanos.

La artista también fue invitada a participar en una de las fechas de los conciertos de Bad Bunny en Argentina, consolidando su proyección internacional.