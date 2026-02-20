Conciertos

Cazzu sacude a Costa Rica con gran noticia tras sobresalir junto a Bad Bunny

Cazzu incluyó a Costa Rica en su gira internacional llamada Latinaje

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La cantante argentina Cazzu se presentará en Costa Rica como parte de su gira Latinaje.

El concierto está programado para el próximo 19 de setiembre en Parque Viva, uno de los recintos más importantes para espectáculos internacionales de este calibre.

LEA MÁS: Influencer anuncia que creará fundación para therians y genera debate en redes sociales

La noticia fue confirmada por la propia artista a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde también mencionó fechas en Bolivia, Guatemala, Uruguay, España y México.

Instagram Cazzu
Cazzu deleitará a sus fans en Costa Rica. (Cazzu/Instagram)

Venta de boletos y gira internacional

Cazzu indicó que los boletos para la gira estarán disponibles a partir del 24 de febrero, aunque todavía no se ha confirmado la fecha específica de venta para Costa Rica.

LEA MÁS: Así funciona la cruel enfermedad que apagó la vida de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy

La expectativa entre sus seguidores ha crecido debido al éxito reciente de la artista y a la amplia agenda internacional que contempla esta gira, que refuerza su presencia en escenarios de América Latina y Europa.

Instagram Cazzu
Cazzu apareció en uno de los conciertos de Bad Bunny en Argentina. (Cazzu/Instagram)

El álbum Latinaje y su momento artístico

Latinaje es el cuarto álbum de estudio de la cantante, lanzado el 24 de abril de 2025. El disco destaca por su fuerte influencia latina y la fusión de géneros urbanos.

La artista también fue invitada a participar en una de las fechas de los conciertos de Bad Bunny en Argentina, consolidando su proyección internacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CazzuParque VivaLatinaje
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.