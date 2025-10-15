Conciertos

Cazzu dejó sin palabras a sus fans al interpretar “No me enseñaste”, de Thalía

Cazzu sorprendió en México al rendir homenaje a una cantante que es todo un ícono mexicano

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Cazzu dejó sin palabras a sus fans al interpretar “No me enseñaste”, de Thalía.

La cantante Cazzu sorprendió a sus fanáticos en México al interpretar una de las canciones más recordadas de Thalía, desatando una mezcla de aplausos, nostalgia y controversia.

Durante su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la artista argentina deleitó a más de 10.000 asistentes por más de una hora, ofreciendo un espectáculo lleno de energía, luces y emociones.

La canción que marcó a toda una generación

El público enloqueció cuando Cazzu interpretó “No me enseñaste”, el icónico tema que Thalía lanzó en 2002 como parte de su álbum “Thalía”. Esta canción se convirtió en uno de los éxitos más escuchados en América Latina por su potente letra y su ritmo melódico.

Al finalizar la interpretación, los asistentes la ovacionaron de pie, reconociendo su entrega sobre el escenario. Sin embargo, la presentación no pasó desapercibida en redes sociales.

Thalía
Thalía sacó la versión de "No me enseñaste" en 2002. (El Universal/México/Gda/El Universal/México/Gda)

Aplausos y críticas en redes sociales

Mientras muchos celebraron su versión, otros usuarios fueron más duros con sus comentarios. Algunos expresaron mensajes como “Qué hermoso canta”, mientras otros criticaron su interpretación diciendo: “¿Cómo destruir una canción en un minuto?” y “Ay no, pobre Thalía, descompuso por completo la canción”.

Pese a las críticas, Cazzu se mostró agradecida con el público mexicano y demostró que sigue siendo una de las artistas urbanas más seguidas del momento.

Este fue el momento en el que Cazzu interpretó "No me enseñaste".
CazzuThalíaNo me enseñasteMéxico
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

