La tienda CNFL sorteará una freidora de aire y ofrecerá descuentos en ExpoCasa 2025. (Shutterstock)

La tienda CNFL estará presente en ExpoCasa 2025 con ofertas exclusivas en productos esenciales para el hogar.

Entre los descuentos más atractivos se encuentra una plantilla de inducción de dos discos, cuyo precio regular es de 129.900 colones con IVAI, que estará disponible por 99.900 colones durante el evento.

Promociones en otros productos

Además de la plantilla de inducción, CNFL ofrecerá descuentos en bases de medidores, supresores y otros productos importantes para el hogar y la seguridad eléctrica.

Los asistentes podrán aprovechar envíos gratis en los artículos que adquieran durante la feria, una ventaja que agrega valor a las compras.

Usted puede ganarse un horno Kucce al asistir a la feria. (CNFL/Cortesía)

Sorteos y sorpresas para los asistentes

Como parte de las actividades de ExpoCasa 2025, CNFL realizará el sorteo de un horno Kucce (freidora de aire) para quienes visiten su stand número 57, brindando una experiencia interactiva y atractiva para todos los visitantes.

Este tipo de promociones convierte la feria en un espacio ideal para quienes buscan electrodomésticos, descuentos y productos para el hogar, con beneficios adicionales que no se encuentran en tiendas convencionales.

La feria se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, Alajuela y la entrada es gratuita.

Los asistentes podrán encontrar grandes ofertas. (CNFL/Cortesía)