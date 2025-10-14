ExpoCasa 2025: Descubra cuándo y a qué hora podrá disfrutar de la feria del año

Descubra cuándo y a qué hora podrá disfrutar de ExpoCasa 2025. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

ExpoCasa 2025, la feria de diseño y decoración que reúne lo mejor del sector inmobiliario, se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, Alajuela. La entrada es gratuita y pet-friendly, para que usted pueda asistir acompañado de sus mascotas.

El evento abrirá sus puertas en los siguientes horarios: jueves de 11 a. m. a 8 p. m.; viernes 17 y sábado 18 de 10 a. m. a 8 p. m., y domingo de 10 a. m. a 6 p. m. Durante la feria, los visitantes podrán descubrir las últimas tendencias en arquitectura, diseño y decoración, conocer proyectos innovadores y recibir asesoría de expertos.

Además, quienes asistan tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de una quinta de 1.000 metros cuadrados en Guanacaste, en una zona cercana a la playa, y de un cuadraciclo, premios que harán de esta experiencia algo inolvidable.

ExpoCasa 2025 se perfila como la actividad ideal para quienes buscan ideas frescas para su hogar y disfrutar de un fin de semana con entretenimiento y sorpresas para toda la familia.