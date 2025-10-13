Coopecaja llega con todo a ExpoCasa 2025 y promete hacer realidad el sueño de muchos. (Marvin Caravaca)

Uno de los grandes invitados a ExpoCasa 2025 será Coopecaja, la cooperativa que muchos esperaban ver en el evento.

La feria se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, Alajuela, con entrada gratuita.

La entidad contará con un stand especializado en financiamiento habitacional, donde ofrecerá asesoría personalizada y condiciones preferenciales para compra de casa, lote, construcción o remodelación.

Entre los beneficios están la tasa de interés del 8,45%, cuotas accesibles desde 8.145 colones por millón, plazo de hasta 30 años, 50% de descuento en gastos legales y montos de hasta 300 millones de colones.

“En Coopecaja creemos firmemente que cada persona merece la seguridad de tener un hogar propio. Con estas condiciones especiales buscamos hacer realidad los sueños de las familias costarricenses mediante soluciones financieras accesibles y adaptadas a sus necesidades”, destacó Sujeyny Gamboa, jefa de Relaciones Corporativas de Coopecaja.

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de una quinta en Guanacaste y un cuadraciclo. Sin duda, una oportunidad que usted no se puede perder.