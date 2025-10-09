ExpoCasa 2025 reunirá a artistas que convertirán su hogar en un espacio único y lleno de estilo. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

La ExpoCasa 2025 llega con todo este año, y si usted está pensando en comprar casa o descubrir las últimas tendencias en decoración, tiene una cita obligatoria en Parque Viva.

El evento se realizará del 16 al 19 de octubre y promete sorprender con dos grandes novedades: InspirArte y ExpoJardinería.

Con 105 expositores especializados, la feria ofrecerá a los visitantes una amplia gama de productos para el hogar, desde muebles y decoración hasta soluciones innovadoras en jardinería.

Además, contará con artistas que llevarán ideas originales para personalizar los espacios y darle un toque único a cada rincón.

“Vamos a tener artistas consagrados y artistas emergentes en diferentes disciplinas, desde pintura, escultura, tintas en alcohol, acrílico, fotografía e instalación; hay para todos los gustos”, explicó Lucrecia Alfaro, coordinadora de InspirArte.

Los asistentes podrán encontrar obras en diferentes formatos y precios, adaptadas a todos los presupuestos.

“Tenemos personas con trayectoria internacional, como Adrián Gómez y Juan Manuel Hernández, quien este año ganó un premio iberoamericano en Argentina por su manera hiperrealista de recrear la naturaleza, y esta será la primera vez que exponga.

“También estarán tres señoras de tercera edad, que ven en el arte la manera de estar activas y hacen cuadritos de pequeños formatos, que son ideales para habitaciones, la cocina o el rincón de lectura”, comentó Lucrecia.

Esta es solo una parte de los talentos que usted podrá encontrar en la actividad.

Alfaro destacó que la feria será una oportunidad única para que los asistentes establezcan un contacto directo con los artistas.

“Los visitantes podrán hablar con los artistas en vivo y saber qué hay detrás de cada obra, qué los inspiró, por qué la hicieron o cuál fue el proceso. A veces, uno se sorprende de las técnicas que ellos usan, porque aprenden unas cosas en la academia, pero en el camino van improvisando y les dan un lenguaje propio a sus técnicas”, agregó.

Además del arte, la Expo ofrecerá conversatorios y charlas en tarima para promover la cultura y el conocimiento artístico entre los visitantes.

“Que cuando usted tenga esa obra en la casa, pueda darle otro carácter. En la Expo habrá conversatorios y charlas en tarima para ayudar a culturizar el pueblo costarricense”, concluyó Alfaro.

La ExpoCasa 2025 no solo será un espacio para comprar y decorar, sino también una experiencia única que combina arte, cultura, innovación y tendencias en un mismo lugar, convirtiéndose en un plan ideal para toda la familia.