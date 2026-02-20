Así funciona la cruel enfermedad que apagó la vida de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy

El actor Eric Dane, conocido mundialmente por interpretar al cirujano Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció a los 53 años tras una batalla de casi 10 meses contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y devastadora.

En abril de 2025, el propio actor confirmó su diagnóstico en declaraciones a la revista People. “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”, expresó entonces.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La ELA es una enfermedad que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Con el avance del padecimiento, los músculos se debilitan progresivamente hasta perder la capacidad de moverse.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Debilidad muscular en brazos y piernas

Dificultad para hablar y tragar

Problemas respiratorios en etapas avanzadas

La enfermedad no tiene cura y su progresión puede ser rápida. En muchos casos, los pacientes pierden movilidad en pocos meses o años.

En el caso de Dane, la condición avanzó con rapidez. En octubre pasado fue visto en silla de ruedas en un aeropuerto de Washington, reflejando el deterioro físico provocado por la enfermedad.

Del éxito televisivo a una lucha silenciosa

Durante años, Eric Dane fue uno de los rostros más populares de la televisión estadounidense. Tras su salida de Grey’s Anatomy en 2012, continuó su carrera en series como The Last Ship y más recientemente en Euphoria, donde mostró una faceta distinta como actor.

Sin embargo, fuera de cámara enfrentaba una realidad muy diferente. La ELA lo obligó a alejarse de la vida pública y a enfocarse en su salud, acompañado por su familia, incluida su exesposa Rebecca Gayheart.

La muerte del actor vuelve a poner en el foco una enfermedad considerada una de las más agresivas del sistema nervioso, que afecta tanto a pacientes como a sus familias.