Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, muere a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por sus papeles en exitosas series de televisión, falleció este jueves, según confirmaron célebres medios internacionales como People o Variety.

Eric Dane interpretó al doctor Mark Sloan en Grey's Anatomy. (Archivo/Archivo)

Figura de la pantalla chica

Dane, de 53 años, alcanzó fama mundial gracias a su interpretación del doctor Mark Sloan en la popular serie médica Grey’s Anatomy, donde su personaje, conocido como “McSteamy”, se convirtió en uno de los favoritos del público.

Además de su paso por el drama hospitalario, el actor también destacó en la serie juvenil Euphoria, producción de HBO, en la que dio vida a Cal Jacobs, un personaje complejo que le permitió mostrar una faceta más intensa y madura de su carrera.

A lo largo de más de dos décadas en la industria del entretenimiento, Eric Dane participó en diversas producciones de cine y televisión, consolidándose como uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica en Estados Unidos.

Eric Dane en una entrevista en Good Morning America, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense. Fotografía: Captura GMA. (Captura de pantalla: Good Morning America/Captura de pantalla: Good Morning America)

Murió casi un año después de revelar duro diagnóstico médico

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, la muerte ocurre 10 meses después de que el artista hiciera público que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Su partida deja un vacío entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, donde su talento y carisma marcaron una época para millones de televidentes alrededor del mundo.

Noticia del redactor: Esta información fue creada con la ayuda de la inteligencia artificial y revisada por un periodista.