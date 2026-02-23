La última reflexión de Willie Colón antes de morir: el mensaje que hoy retumba tras su partida

Una publicación en redes sociales se convirtió en el último mensaje público de Willie Colón, el legendario trombonista y cantautor conocido como el “malo del Bronx”. Días antes de confirmarse su fallecimiento, el ícono de la salsa compartió una reflexión dirigida a la generación joven que hoy cobra un significado especial.

El pasado 21 de febrero se confirmó la muerte del artista a los 75 años. A través de un comunicado oficial se informó: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana”.

Aunque la causa oficial no ha sido detallada, medios internacionales señalaron que el músico había permanecido hospitalizado en Nueva York por complicaciones médicas relacionadas con un aparente problema respiratorio.

MIAMI - SEPTEMBER 3: Musician Willie Colon backstage during the 4th Annual Latin Grammy Awards at the American Airlines Arena on September 3, 2003 in Miami, Florida. (Photo by Scott Gries/Getty Images) (Photo by Scott Gries / Getty Images North America / Getty Images via AFP) (SCOTT GRIES/Getty Images via AFP)

El mensaje que dejó antes de partir

Una semana antes de su muerte, Colón publicó en su cuenta de Instagram una reflexión que generó debate.

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa”, escribió.

El artista también advirtió sobre lo que consideraba una falta de conexión entre las nuevas generaciones y la experiencia histórica.

“No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”, puntualizó.

Un llamado a los mayores

En su reflexión final, Willie Colón hizo un llamado directo a la responsabilidad de las generaciones adultas.

“Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. Ellos han sido testigos en tiempo real de los resultados de las situaciones que los rodean. Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño”, afirmó.

Las palabras del intérprete de éxitos como “Gitana” y referente clave en la evolución de la salsa hoy resuenan con más fuerza tras su inesperada partida.

